Жительницу Ленобласти признали блокадницей только на 93-м году жизни

После жалобы в прокуратуру и необходимой проверки пенсионерке наконец вручили знак «Жителя блокадного Ленинграда».

Прокуратура добилась официального признания 92-летней жительницы Соснового Бора блокадницей. Как сообщили в ведомстве, пожилая женщина получила знак «Жителя блокадного Ленинграда». Также пенсионерка теперь сможет рассчитывать на ряд льгот.

Напомним, причиной отказа женщине в наделении статусом блокадницы стала ошибка в архивах. Чиновники не могли подтвердить факт проживания пенсионерки на территории Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что пенсионерка все же находилась в блокадном Ленинграде — с 8 сентября 1941-го по 28 марта 1942-го, затем женщину эвакуировали.