В школах Петербурга вновь появятся уроки труда

Петербургские школьники снова будут изучать труд в школе. Это может помочь детям с профориентацией. Предмет введут с нового учебного года, начиная с 5 класса.
Девочки будут заниматься домовым искусством, а мальчики – столярным делом. Также старшеклассники могут принять участие в проекте «Моя первая профессия».
Детям предлагается бесплатно пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о профессии. В 2023 году такое обучение проходили 467 детей из 25 школ.
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07.08.2023 2934