В школах Петербурга вновь появятся уроки труда

Петербургские школьники снова будут изучать труд в школе. Это может помочь детям с профориентацией. Предмет введут с нового учебного года, начиная с 5 класса.

Девочки будут заниматься домовым искусством, а мальчики – столярным делом. Также старшеклассники могут принять участие в проекте «Моя первая профессия».

Детям предлагается бесплатно пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о профессии. В 2023 году такое обучение проходили 467 детей из 25 школ.