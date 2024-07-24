В ЕС обсудят «бессрочную иммобилизацию» активов России

Страны-участники Евросоюза (ЕС) обсудят предложение Еврокомиссии (ЕК) о «бессрочной иммобилизации» активов Центрального Банка России.
В обсуждении 24 июля примут участие 27 стран-участниц ЕС. Их интересует возможность дальнейшей заморозки российских активов.
Как ранее сообщало агентство Bloomberg, шаг продиктован опасениями США по поводу реализации плана стран «Большой семерки» (G7) по использованию прибыли от активов для помощи Киеву.
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09.12.2023 2680