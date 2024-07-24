Александр Дрозденко встретился с жителями Приозерского района в Сосново

Глава Ленобласти обсудил с жителями ремонт дорог, строительство школы искусств, оснащение медицинских учреждений современной аппаратурой, благоустройство территорий.

Глава Ленобласти подчеркнул, что формат личных встреч с жителями гаджеты пока не заменят, да и в Сосново список проблем длиннее, чем предлагаемые местной властью решения.

«Со стороны области начинаем в Сосново большие проекты: строительство школы искусств; в 2025 году — бассейн совместно с Газпромом», — сообщил Александр Дрозденко. — «Жду от местной администрации и депутатов конкретных планов и предложений по решению проблем поселения».

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