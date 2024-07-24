В России могут увеличить МРОТ

Минтруд России предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года на 16,6 % – до 22 440 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива представлена на общественное обсуждение, указано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48 % от медианной зарплаты. Исходя из этого рассчитана величина МРОТ на будущий год процент», – сообщает издание

Ранее Владимир Путин заявил, что в 2025 году МРОТ привяжут к медианной зарплате. Он уточнил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда должен подняться в России до 35 тысяч рублей и выше.