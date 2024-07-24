Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Россией

Глава МИД Украины сообщил в разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И в Гуанчжоу о готовности к переговорам с Россией.

Украинский чиновник подчеркнул, что переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира.

Ван И предупредил коллегу из Украины об угрозе эскалации конфликта. И подчеркнул, что Китай выступает за урегулирование исключительно политическим путем, посредством переговоров.

Владимир Зеленский 20 июля сообщил, что на второй конференции Украина будет готова поговорить с Россией. По его словам, необходимо идти на переговоры, если страна хочет окончания конфликта.

Россия ранее неоднократно предлагала мирные переговоры. Например, 14 июня Владимир Путин заявил, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров «хоть завтра».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. После чего Киев отказался от контактов с Москвой.