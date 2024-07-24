К жителям высотки в Петербурге подселился сосед с бородкой и рогами

У парадной дома из ниоткуда появился самый настоящий козел, который, кажется, решил остаться тут насовсем.

Жители ЖК «Полис» в Петербурге пожаловались на необычного соседа — черного козла, который поселился во дворе высотки.

Животное свободно прогуливается по придомовой территории и любит принимать солнечные ванны у парадной. На шее у козла жители дома заметили обрезанную веревку. Откуда здесь появился рогатый поселенец, остается загадкой.

Видеокадрами делится Mash на Мойке.