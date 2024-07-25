Мужчина пострадал при пожаре в Подпорожье

Сигнал о пожаре на Волховской улице в Подпорожье поступил в экстренные службы 24 июля в 13:41. Горела квартира с пристройкой на общей площади 10 квадратных метров.

При пожаре пострадал мужчина. Информация о его состоянии неизвестна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место происшествия выезжали дежурные смены 30-й пожарной части Ленинградской области.