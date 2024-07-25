Мужчина пострадал при пожаре в Подпорожье

Сигнал о пожаре на Волховской улице в Подпорожье поступил в экстренные службы 24 июля в 13:41. Горела квартира с пристройкой на общей площади 10 квадратных метров.
При пожаре пострадал мужчина. Информация о его состоянии неизвестна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На место происшествия выезжали дежурные смены 30-й пожарной части Ленинградской области.
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23.05.2022 1790