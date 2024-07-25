Пенсионера подозревают в домогательствах школьницы в Приозерском районе

В полицию Приозерского района 24 июля обратился житель садоводства «Громовец». Его несовершеннолетней дочери домогался малознакомый пенсионер.

Преступление было совершено в садоводстве, в тот же день, около 20:00. Пожилой мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Решается вопрос об уголовном деле. Родители пострадавшей смогли назвать имя преступника и его предполагаемый возраст. Пенсионера разыскивают.