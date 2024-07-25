Врачи спасли строителя, упавшего пахом на арматуру во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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На строительной площадке в Новосаратовке с высоты упал рабочий. Через его паховую область насквозь прошли две металлические арматуры по 1,5 сантиметра в диаметре.

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Фото: ГБУЗ ЛО «ССМП»

Коллеги пострадавшего вызвали скорую помощь и отпилили длинный кусок одного из железных прутьев, торчащих из тела мужчины. На место прибыли врач Никита Свирченков и медбрат-анестезист Кирилл Матюшин. Пострадавший находился в эмоциональном шоке и не осознавал тяжесть травм.

Врачи не зафиксировали повреждения магистральных сосудов. Кровопотеря оказалась не жизнеугрожающей. Пациента перенесли в автомобиль скорой помощи, обследовали и убедились, что внутренние органы не повреждены.

После этого пострадавшего повезли в больницу. В пути наблюдали за его состоянием, разговаривали с ним, затем передали травматологу Всеволожской КМБ.

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