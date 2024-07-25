Велосипедист из Ленобласти испугался собаки на трассе и угодил под колеса иномарки

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Госавтоинспекции по СПб и ЛО

Мужчина чудом остался жив. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Случайная встреча с собакой посреди трассы обернулась для жителя Ленобласти госпитализацией в больницу.

Мужчина двигался вдоль обочины на велосипеде, как вдруг, на дорогу выбежала собака, испугавшая мужчину. В итоге он резко изменил траекторию движения и был сбит кроссовером.

В результате ДТП водитель велосипеда был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, — передает Госавтоинспекции по СПб и ЛО.
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