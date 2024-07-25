Надбавки медикам, земля участникам СВО: правительство Ленобласти приняло ряд важных решений

В Ленинградской области состоялось заседание регионального правительства. Среди принятых мер — увеличение выплат медицинским работникам первичного звена и психиатрии.

В четверг, 25 июля, прошло заседание правительства Ленинградской области. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, по итогам встречи был принят ряд важных решений, регулирующих социальную сферу региона.

Так, в Ленинградской области увеличили выплаты медицинским работникам первичного звена и в психиатрии. Надбавки составят от 18,5 до 50 тысяч рублей для врачей и от 8 до 30 тысяч — для среднего медперсонала.

Поручил комздраву проработать введение аналогичных доплат для работников и водителей скорой помощи, — заявил Дрозденко.

Также глава региона поручил стройблоку организовать работу с бизнесом по передаче земельных участков участникам СВО и ветеранам боевых действий. Также на контроле стоит анализ деятельности муниципалитетов по выделению земли льготным категориям ленинградцев.

Еще одно решение — масштабирование практики по закреплению крупных компаний за профессиональными училищами. В этом году в регионе было удвоено финансирование программы трудоустройства молодежи.

Также в 47-м регионе учреждено звание «Почетный пожарный Ленинградской области». Вручать награду огнеборцам начнут со следующего года.