Ленобласть направила 31 автомобиль с гумпомощью в ДНР, ЛНР и Белгородскую область

Транспортировка груза осуществлялась по платным дорогам на безвозмездной основе.

Ленинградская область направила в Луганскую и Донецкую народные республики, а также Белгородскую область 31 автомобиль с гуманитарной помощью.

Как рассказали в пресс-службе 47-го региона, транспортировка гумпомощи осуществлялась через платные дороги безвозмездно. Такой возможностью обладают абсолютно все российские добровольческие группы, штабы и некоммерческие организации. Для этого волонтерам необходимо оставить заявку в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ не позднее, чем за пять дней до отправления.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти