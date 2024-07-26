ООН заявляет об «эпидемии» экстремальной температуры. Дальше будет только жарче

Автор: Сергей Агутин
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Ирина Мотина
Фото: Baltphoto.ru

По прогнозам ООН, в ближайшие пять лет среднесуточная температура на планете достигнет рекордных значений. В некоторых местах июль уже стал самым жарким за всю историю наблюдений, миллиарды человек столкнулись с «эпидемией» экстремальной жары.

Как рассказал генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе пресс-конференции, 21, 22 и 23 июля были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений Евросоюза.

Парниковые газы и смена фаз океанических течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо поспособствуют рекордно высоким температурам в последующие пять лет. При первом тепло из атмосферы уходит в океан, а при втором поток пойдет из океана в атмосферу.

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