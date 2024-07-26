Приложение Госуслуги.Дом установили более 100 тысяч ленинградцев

Благодаря приложению пользователи могут оплачивать счета за коммунальные услуги, оставаться на связи с соседями даже в отпусках и подавать официальные обращения в органы власти.

«Приложение Госуслуги.Дом позволяет проверить корректность коммунальных начислений, получить быструю реакцию на запрос от управляющей компании, оплатить все квитанции без комиссий и без очередей, избежать долгов по платежам, если обслуживание дома – объект судебного спора. В Ленобласти приложение скачали 100 тысяч жителей. Я — среди тех, кому важны прозрачность начислений и удобные платежи», – прокомментировал губернатор области.

На 2024 год запланированы полезные обновления: например, по итогам проекта «День собственника», где участники голосовали в общедомовых собраниях через приложение, будет усовершенствован процесс общих собраний собственников в цифровом виде.

Приложение «Госуслуги. Дом» значительно экономит время и упрощает взаимодействие не только с коммунальными службами, но и управляющими компаниями. В приложении можно: изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор. Для оплаты необходимо в разделе «Оплата» нажать на платежный документ. — Откроется экран просмотра деталей поставщика услуг.

Для начала работы с приложением нужно загрузить его на телефон из магазина приложений: RuStore, AppStore, Google Play.

В этом году комитет цифрового развития Ленинградкой области запустил 24 новые цифровые услуги на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Подобрать услуги в зависимости от жизненной ситуации поможет специальный сервис.