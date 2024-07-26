Маленького ребенка госпитализировали с тяжелым отравлением в Выборгском районе

В полицию Выборгского района поздним вечером 25 июля сообщили о госпитализации двухлетнего ребенка из поселка возле Выборга.
Врачи диагностировали у него симптомы тяжелого отравления. По предварительным данным, в квартире нашли упаковку лекарства, стабилизирующего давление. Его принимал один из взрослых.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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