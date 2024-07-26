Сотни тысяч рублей и украшения украли из дома в Тосненском районе

В полицию Тосненского района 25 июля около 20:00 обратился 78-летний житель Никольского. Неизвестный проник в его трехкомнатную квартиру на улице Школьной.
Из помещения пропали больше 330 тысяч рублей наличными и драгоценности стоимостью около 50 тысяч рублей. Украшения лежали в ящике комода.
Заведено уголовное дело о краже. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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05.02.2021 4512