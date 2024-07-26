На Олимпиаде в Париже вручат отобранные у российских фигуристов медали

Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпиады-2022 пройдет на ОИ-2024 в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК будет работать с Международным союзом конькобежцев (ISU), Олимпийским и Паралимпийским комитетом США и Национальным олимпийским комитетом Японии, чтобы обеспечить участие спортсменов в церемонии награждения здесь, в Париже. Мы рады, что спортсмены получили такую возможность после очень долгого ожидания», – сказано в заявлении

Сборной США вручат золотые медали, команде Японии – серебряные.

CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021 года обнаружены следы запрещенного препарата. Результаты спортсменки аннулированы. Валиева вместе с ее партнерами по сборной России была лишена золота за победу в командном турнире на ОИ-2022.