В России изменился порядок списания задолженностей по кредитам

В России начал действовать новый порядок списания задолженностей по кредитам.

Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого штрафы и пени, рассказал РИА Новости управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Изменения вступили в силу с 1 июля 2024 года.

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Юрист отметил, что такое нововведение призвано облегчить положение заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности.