Кратковременные дожди и до +29°С – погода в Ленобласти на 27 июля

В субботу, 27 июля, в Ленобласти будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах туман, днем местами грозы. Ветер западных направлений умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +11…+16°С, местами до +18°С, днем +24…+29°С. Атмосферное давление существенно не изменится.