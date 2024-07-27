Водитель каршеринга сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны – видео

Каршеринговый автомобиль Volkswagen Polo на всей скорости сбил пешехода на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге.
По предварительным данным, водитель каршеринга мчался на красный сигнал светофора. Пострадавшего, по словам очевидцев, увезла реанимация. По факту случившегося проводится проверка.
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21.07.2024 241