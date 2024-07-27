Врач назвал самые бесполезные анализы, которые сдает большинство пациентов

Ведущий специалист Рустем Садыков рассказал, на какие анализы не стоит тратить время и деньги.

По его словам, 80% населения нашей страны страдает от недостатка витамина D. В северных регионах этот показатель может достигать 100%. Однако сдавать анализ на определение этого витамина стоит только тем, кто проходит специальное лечение. Для остальных же прием добавок возможен и без анализа, но только после консультации с врачом. Это позволит избежать ненужных трат, пишет «Царьград».

Также в список врач включил анализы на уровень холестерина, отметив, что они не всегда необходимы без показаний или специфических факторов риска.

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Садыков подчеркнул, что ЭКГ также не следует делать без явных симптомов, таких как учащенное сердцебиение, одышка или боли в груди, чтобы избежать ненужных медицинских процедур.