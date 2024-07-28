Трое жителе Петербурга до смерти избили знакомого

В квартире на Авангардной улице 28 июля обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Заведено уголовное дело.
В ходе расследования полицейские вышли на трех подозреваемых местных жителей. Установлено, что 22 июля возле дома № 81 на Таллинском шоссе в ходе конфликта они нанесли знакомому множественные удары руками и ногами по голове.
После избиения злоумышленники скрылись с места преступления. Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений в своей квартире.
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