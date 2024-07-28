На газовые заправки в Петербурге выделят 36 млн рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Средства выделят в виде субсидий юридическим лицам и ИП, осуществляющим строительство газовых заправок.

Средства предназначены на компенсацию части затрат, всего в 2024 году в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию 2 АГНКС. На предоставление субсидий предусмотрено 36 миллионов рублей.

Из них 14,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 21,96 миллиона – городского.