На газовые заправки в Петербурге выделят 36 млн рублей

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Средства выделят в виде субсидий юридическим лицам и ИП, осуществляющим строительство газовых заправок.
Средства предназначены на компенсацию части затрат, всего в 2024 году в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию 2 АГНКС. На предоставление субсидий предусмотрено 36 миллионов рублей.
Из них 14,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 21,96 миллиона – городского.
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07.08.2023 2968