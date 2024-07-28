Каждый девятый россиянин признался в изменах

Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности, больше половины призывают не прощать измену, сообщает РИА «Новости».

О том, что прощать измену нельзя, следует разорвать отношения, заявили 76 % россиян.

Также опрошенные пояснили, что может повлечь за собой супружескую неверность. На первом месте предпосылкой к измене стали семейные проблемы, за этот вариант проголосовали 14 % респондентов. На втором месте – жажда новых впечатлений – 12 %.