В Песочном построят стоянку на 500 автомобилей

На строительство новой стоянки в Песочном выделено два гектара земли рядом с медицинскими учреждениями, сообщает «АБН24».
Центр управления парковками, получивший в постоянное пользование земельный участок, проведет конкурс для выбора подрядчика, выполнит проектно-изыскательские работы, затем приступит к строительно-монтажным работам.
Стоянка рассчитана на 500 автомобилей. Ее сдача запланирована к концу 2025 года.
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07.08.2023 2969