В Песочном построят стоянку на 500 автомобилей

На строительство новой стоянки в Песочном выделено два гектара земли рядом с медицинскими учреждениями, сообщает «АБН24».

Центр управления парковками, получивший в постоянное пользование земельный участок, проведет конкурс для выбора подрядчика, выполнит проектно-изыскательские работы, затем приступит к строительно-монтажным работам.

Стоянка рассчитана на 500 автомобилей. Ее сдача запланирована к концу 2025 года.