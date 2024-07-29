У прицепа сгорели шесть колес в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
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В экстренные службы 28 июля в 14:06 сообщили о пожаре на участке между Мельниковским и Ромашкинским поселениями в Приозерском районе. Горел грузовой автомобиль.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

Пожар к 15:20 потушили дежурные смены 113-й и 142-й пожарных частей. О пострадавших не сообщается. На месте работали восемь человек и две спецмашины.

Загорелись шесть колес прицепа, припаркованного возле дороги между Мельниково и Ромашками. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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