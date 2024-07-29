Пенсионерку ограбили на кладбище Петербурга. Задержанный живет через дорогу

На Камской улице в Санкт-Петербурге 29 июля около 20:00 задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в грабеже.

За несколько часов до задержания в полицию обратилась 85-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что на Смоленском кладбище неизвестный отобрал у нее сумку, в которой были документы и 1700 рублей наличными.

Заведено уголовное дело о грабеже. Известно, что задержанный живет через дорогу от кладбища, на улице Беринга.