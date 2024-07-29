Игрокам РПЛ предложили работать в «Пятерочке» вместо футбола

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка предлагает футболистам клуба работой в супермаркете. По словам специалиста, молодые спортсмены должны «пахать» и отдавать все на поле.

«Я сказал игрокам, что не пущу их на базу, если не будут выкладываться в игре. Если ты не хочешь – пожалуйста, иди работать в «Пятерочку». Но и там тоже тяжелая работа», – заявил Марцел Личка

После двух матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» идет на второй строчке в турнирной таблице. На старте сезона команда одержала две победы: над «Факелом» и «Локомотивом». Обе со счетом 3:1).

Марцел Личка возглавил «Динамо» в 2023 году. Под его руководством клуб в сезоне-2023/2024 завоевал бронзовые медали чемпионата России.