Стала известна реакция правительства Японии на визит своего министра в Россию

Японский чиновник внезапно отправился в Москву.
Япония призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию после того, как генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси посетил Москву.
Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. Какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию, — указано в сообщении.
Вам будет интересно
При этом сама Япония продолжает санкционное давление на РФ. В Токио выразили протест России после введения санкций против японских граждан. Генсекретарь...
24.07.2024 124