Стала известна реакция правительства Японии на визит своего министра в Россию

Японский чиновник внезапно отправился в Москву.

Япония призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию после того, как генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси посетил Москву.

Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. Какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию, — указано в сообщении.