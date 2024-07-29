Стала известна реакция правительства Японии на визит своего министра в Россию

Автор: Анастасия Щербакова
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Японский чиновник внезапно отправился в Москву.

Япония призвала своих граждан отказаться от поездок в Россию после того, как генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси посетил Москву.

Правительство Японии не может комментировать цели и даты визита господина Судзуки в Россию. Какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию, — указано в сообщении.
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24.07.2024 124
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