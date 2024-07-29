Петербургские теплосети диагностируют роботы

В рамках подготовки к отопительному сезону в 14 районах Санкт-Петербурга трубопроводы проверяют с помощью роботизированных комплексов.

Более 700 тысяч жителей Санкт-Петербурга получат теплоснабжение благодаря внедрению новой диагностики. Роботы проверят 24 км тепловых сетей в Приморском, Кронштадтском, Красносельском, Невском, Московском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском и Колпинском районах.

Компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» сделает диагностику 4,6 км магистральных и распределительных сетей в Василеостровском, Фрунзенском, Невском, Адмиралтейском и Кировском районах.