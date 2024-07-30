В Петербурге единовременную выплату контрактникам увеличили до 1,8 млн рублей

Власти Петербурга увеличили размер единовременной выплаты для заключивших контракт с Министерством обороны до 1,8 млн рублей.

До увеличения сумма выплаты составляла 1,3 млн руб. Ежемесячная выплата от 210 тысяч рублей осталась прежней.

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Ранее Ленобласть подняла выплаты до 1,5 млн рублей. Кроме того, получать единовременную выплату можно будет еще раз после заключения повторного контракта.