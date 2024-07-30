Велосипедист сбил моноколесника в Петербурге

На пересечении улицы Коллонтай и Искровского проспекта в Невском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение между 30-летним моноколесником и велосипедистом.

Моноколесник, пересекавший пешеходный переход на зеленый сигнал светофора, не ожидал, что велосипедист неожиданно выедет прямо на него. И в результате получил травмы.

На место происшествия прибыла скорая помощь, которая оказала необходимую медицинскую помощь и доставила пострадавшего в больницу. Позже его отпустили домой в стабильном состоянии.

Велосипедист после столкновения скрылся. Пострадавший решил не обращаться в полицию, предпочтя оставить происшествие без официального оформления.