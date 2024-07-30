Всемирные Игры дружбы предложили перенести на 2025 год

Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой перенести «Игры дружбы» в России на 2025 год, говорится на сайте турнира.

Отмечается, что основной причиной для пересмотра дат проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

Первые игры дружбы должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Программа включала 25 видов спорта, принять участие должны были 5,5 тыс. спортсменов из 15 стран, общий призовой фонд — составить 4,6 млрд руб.