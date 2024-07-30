Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, боевая бронированная машина «HMMWV» производства США, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм гаубица Д-30.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм орудие М198 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США.
Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции. Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США. За сутки уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское в ДНР и улучшили тактическое положение. Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов.