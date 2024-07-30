Америка после смерти Уго Чавеса не оставляет попыток вмешиваться во внутренние дела страны.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов связывает нестабильную политическую ситуацию в Венесуэле с происками США. Соединенные Штаты уже давно пытаются установить свои порядке в этой стране Латинской Америки.

США пытаются добиться смены политического руководства Венесуэлы уже не первый год. Причина – независимая политика Каракаса, основы которой заложены еще Уго Чавесом. Именно он бросил вызов Вашингтону, отказав ему в праве вмешиваться в дела других стран и диктовать им свою волю, и призывал мировых лидеров последовать его примеру, — цитирует сенатора 47channel.

Перминов подчеркивает, что после смерти Чавеса ни одни выборы в стране не обходились без протестных акций. К кардинальным мерам США прибегли в 2019 году, когда ввели против Николаса Мадуро санкции и признали его нелегитимным.

Углубление политического противостояния, к которому стремится Запад, не пойдет на пользу ни жителям Венесуэлы, ни международным партнерам Каракаса. У России нет сомнений в итогах народного волеизъявления. Президент уже поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Наши страны продолжат взаимодействие по актуальным для обеих сторон вопросам повестки, — добавил Перминов.