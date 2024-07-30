Матвиенко призвала ЦБ запретить микрофинансовые организации в России

Председатель Совфеда заявила, что уже не может видеть по телевизору «страшные трагедии людей», которые обращаются в микрофинансовые организации и вгоняют себя в долговую яму.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила главе Центробанка Эльвире Набиуллиной запретить работу микрофинансовых организаций (МФО) в России. Спикер парламента заявила, что люди оказываются в крайне тяжелых условиях, когда берут займы в подобных компаниях.

Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие <…> А нельзя их вообще закрыть? Невозможно, что они с людьми творят, как они обманывают и как люди попадают в реальную кабалу, — цитирует Матвиенко ТАСС.