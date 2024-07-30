Охота на медведей открывается в Ленобласти с 1 августа

Охотники с 1 августа до 31 декабря могут добывать медведей. Запрещены петли, самоловы, патроны с дробью или картечью, охота на самок, имеющих приплод текущего года, и особей до одного года.
Самым популярным способом добычи на медведя в Ленинградской области называют охоту на овсах (ночная охота), с охотничьими собаками и на приваде.
При охоте в ночное время участники обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или оранжевого цвета.
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