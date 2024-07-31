На Витебском направлении изменился график движения поездов из-за ремонта

Расписание движения нескольких поездов на Витебском направлении изменится из-за ремонта на железной дороге.

Так, 31 июля на участке Оредеж – Новинка – Оредеж не будут курсировать поезда №6465 Витебский вокзал – Новинка (09:01 – 10:38); № 6458 Новинка – Витебский вокзал (11:39 – 13:20); № 6475 Витебский вокзал – Новинка (14:32 – 16:05); № 6474 Новинка – Витебский вокзал (17:11 – 18:50), сообщает СЗППК.

Также поезда №6473 Витебский вокзал – Семрино (13:35 – 14:37) и №6470 Семрино– Витебский вокзал (15:07 – 16:03) не проедут на участке Оредеж — Семрино — Оредеж.