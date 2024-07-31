Центр трансплантации сердца планируют создать в Северной столице до конца 2024 года. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сегодня, 31 июля, глава города провёл выездное совещание в Мариинской больнице, где обсуждалось её дальнейшее развитие. В ходе мероприятия губернатор осмотрел больничные помещения, при этом посетив Региональный сосудистый центр, который является одним из первых в Петербурге.

«В Мариинской больнице успешно проводят операции по трансплантации почки. До конца года больница планирует начать операции по трансплантации сердца. Это требует не просто современного оборудования, но создания целой инфраструктуры. Таким образом, в Петербурге на базе Мариинской больницы будет создан еще один крупный центр трансплантации органов», – озвучил Александр Беглов.

Отметим, в городе уже есть несколько центров трансплантации органов. Так, в больнице Святого Луки пересаживают почки, в Центре Алмазова — сердце, а в НИИ скорой помощи имени Джанелидзеа — печень и почки. Но пока что они не могут покрыть весь спрос на такие операции. В связи с этим в создании ещё одного центра есть необходимость.

«В Мариинской больнице сейчас есть все для того, чтобы мы могли работать в направлении пересадки сердца. Мы начнем формировать лист ожидания для таких операций. Каждая трансплантация сердца предполагает для себя наличие донорского органа. Это, к сожалению, на сегодняшний день непрогнозируемое число», — пояснил изданию «Интерфакс» главный врач больницы Игорь Реутский.

По словам Беглова, в 2024 году из городского бюджета на закупку нового оборудование в Мариинскую больницу выделили 287 миллионов. Также из разных источников учреждение получило за несколько последних лет около 500 миллионов рублей на ремонт и оборудование.