Первые станции коричневой линии метро Петербурга отделают к декабрю

Компания «Метрострой Северной столицы» объявила тендер на архитектурную отделку станций «Казаковская» и «Путиловская» коричневой ветки метрополитена.

Согласно графику, станция «Казаковская» должна быть готова к 31 октября. «Путиловская» – к 30 ноября. Общая стоимость контракта составляет 207 миллионов рублей.

«Казаковская» и «Путиловская» станут первыми станциями новой линии, готовыми к приему пассажиров. Ожидается, что они будут открыты до конца 2024 года.