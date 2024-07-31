Из базы бюро тюрем США исчезли данные о заключенных из России

Данные о некоторых из отбывающих тюремное наказание в США гражданах России исчезли из базы данных Федерального бюро тюрем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По состоянию на 31 июля 2024 года поиск в электронной базе американского ведомства о россиянах Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине не принес результатов.

Информация о других россиянах, например, о Владимире Дунаеве, по-прежнему доступна. Он остается под стражей в тюрьме Terminal Island в Лос-Анджелесе.