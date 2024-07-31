Жителя Тосненского района будут судить за жестокое избиение знакомого

Автор: Сергей Агутин
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По обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 17 июня 2024 года перед судом предстанет 45-летний житель Тосненского района.

По версии следствия, обвиняемый в многоквартирном доме в поселке Любань нанес удары мужчине по лицу, от которых тот упал на лестничной площадке. Затем злоумышленник стал избивать жертву руками и ногами.

Тосненская городская прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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21.05.2022 15890
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