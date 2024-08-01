В небе над Ленобластью наблюдали северное сияние — фото

Минувшей ночью в Подпорожском районе Ленобласти наблюдали северное сияние.
Видео: t.me/astrophotoboloto
В тг-канале «АстроФотоБолото» поделились, что с 1 августа по Ленобласти наступают навигационные сумерки, когда на светлом небе может проявиться млечный путь. И несмотря на то, что прогнозы ошибаются — шансы на интересные наблюдения в августе высоки.
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