В небе над Ленобластью наблюдали северное сияние — фото

Минувшей ночью в Подпорожском районе Ленобласти наблюдали северное сияние.

Видео: t.me/astrophotoboloto

В тг-канале «АстроФотоБолото» поделились, что с 1 августа по Ленобласти наступают навигационные сумерки, когда на светлом небе может проявиться млечный путь. И несмотря на то, что прогнозы ошибаются — шансы на интересные наблюдения в августе высоки.