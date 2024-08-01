Медведев: Осенью ЕР сосредоточится на подготовке федерального бюджета

Как сообщает сайт ER.ru, итогам работы «Единой России» в Госдуме в весеннюю сессию, планам на осеннюю сессию и подготовке к Единому дню голосования была посвящена встреча председателя партии Дмитрия Медведева с представителями фракции.

«Сессия была насыщенной. Принят 331 закон. Из них 128 – инициированы депутатами «Единой России». Основную повестку работы партии определяли задачи Послания президента и исполнения нашей народной программы», — отметил Дмитрий Медведев.

Он выделил самые значимые решения партии. В первую очередь, реформирование налоговой системы.

«Это дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ и шаг в сторону большей справедливости, который в нашем обществе назрел», — сказал Председатель «Единой России».

Также Медведев остановился на изменениях в бюджет, принятие которых обеспечила фракция и которые дали возможность расширить финансовую помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты ученым, педагогам, классным руководителям. Работа над подготовкой корректировок шла в координации с правительством. Приоритетным направлением для «Единой России» остается поддержка участников СВО и членов их семей. Было 34 инициативы партии.

Еще одно важное решение – индексация пенсий работающим пенсионерам.

«По многочисленным просьбам граждан и по решению президента эта мера принята. Она восстанавливает справедливость в отношении большого количества людей», — подчеркнул он.

Дмитрий Медведев отметил, что в осеннюю сессию «Единая Россия» сосредоточится, в первую очередь, на подготовке федерального бюджета. Сейчас идет работа по согласованию его параметров с правительством.

«Бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, будет работать на победу в СВО. Проект федерального бюджета должен иметь возможность реализовать все положения народной программы», — сказал Председатель «Единой России».

Помимо этого, продолжится работа по поддержке участников СВО и их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства.

Во время парламентских каникул «Единая Россия» сосредоточится на подготовке к Единому дню голосования-2024. Дмитрий Медведев поручил фракции подключиться к этой работе.

«В этом году пройдет 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня. Важно, чтобы партия продемонстрировала высокие стандарты ведения агитационной работы, как мы всегда и делаем, предоставила избирателям конкретные отчеты о реализации народной программы в каждом регионе», — сказал он.

Отдельно он отметил предстоящую подготовку к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году. Предстоит расширять работу в регионах, укреплять связь с партийными первичками.

«Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования. Вне зависимости от прежних заслуг и статуса», — подчеркнул председатель «Единой России».

Особое внимание он поручил уделять подготовке законодательных инициатив. Они должны быть качественно проработаны, юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти, экспертами.

«Три года назад мы приняли решение использовать такой механизм для законопроектов перед их внесением в Госдумы. Значительную роль в координации этой работы принадлежит Генсовету, Президиуму и временно исполняющему обязанности секретаря Генсовета Владимиру Якушеву. Он готов к постоянному взаимодействию», — отметил Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что «Единая Россия» должна обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии.