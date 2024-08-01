Александр Дрозденко вручил награды выдающимся жителям Ленинградской области

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню образования Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко вручил награды выдающимся жителям Ленинградской области по случаю годовщины образования 47-го региона.

Среди ленинградцев, получивших награду из рук губернатора, — многодетные семьи, участники военной спецоперации, медики, спасавшие людей в Новороссии, благотворители, педагоги, рабочие, артисты и общественные деятели.

Наша земля имеет давние традиции, она всегда была на острие всех переломных событий в истории России: Рюрик, Александр Невский, Петр Первый, революция, Великая Отечественная, первый трактор, первая электростанция, ЦБК. Сегодня область динамично развивается по всем направлениям.

 

Мы и промышленный регион, и аграрный, и энергетический, и логистический хаб, и научный центр. Хотя у нас и нет полезных ископаемых, но мы — регион-донор в экономике страны. Наша главная ценность — наши люди. Я хочу всех нас поздравить с 97-летием нашей родной, любимой Ленинградской области, пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях и мирного неба над головой, — заявил губернатор.

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01.08.2024 65
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