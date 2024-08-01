Эстония вводит усиленный таможенный контроль на границе с Россией

Новый порядок пересечения границы вводится через неделю.
С 8 августа Эстония усиливает таможенный контроль на границе с Россией. С этой даты все лица и грузы, въезжающие со стороны РФ, будут проверяться, хотя ранее контроль осуществлялся выборочно.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахна объявил об этом решении в социальных сетях. Он пояснил, что данная мера направлена на пресечение попыток нарушения санкций и ввоза запрещенных товаров.
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