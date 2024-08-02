Почти 2000 абитуриентов подали заявления в вузы Ленобласти

В вузы Ленинградской области поступило уже 1949 заявлений от абитуриентов.

Отмечается, что больше половины заявлений – 65% – абитуриенты подали онлайн через портал «Госуслуги».

На бюджетные места подали 1301 заявление, 80% из них через «Госуслуги». Прием документов на бесплатное обучение завершен.

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Напомним, на «Госуслугах» можно подать заявление в пять вузов, в каждом из которых доступны для выбора до пяти направлений. Всего сервисом уже воспользовались свыше 600 тысяч человек, более чем в тысячу учебных заведений страны они подали 1,6 млн заявлений.