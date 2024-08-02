Лишняя рюмка стоила водителю-рецидивисту почти 200 тысяч рублей в Кировском районе

На улице Жука в Шлиссельбурге Кировского района 31 июля около 23:00 остановили каршеринг под управлением 25-летний нетрезвого водителя.

Алкотестер показал 0.876 мг/л при допустимом значении 0.160 мг/л. Норма оказалась превышена в 5,5 раза.

Полицейские также выяснили, что молодой человек уже лишен водительского удостоверения за пьяное вождение. Решается вопрос об уголовном деле за повторное нарушение.

Нетрезвый водитель заплатит штраф каршерингу в 110 тысяч рублей, штраф ГАИ в 30 тысяч рублей и 55 тысяч рублей за эвакуацию автомобиля.