Теплоход «К.А. Тимирязев» сел на мель у острова Коневец

Пассажирский теплоход «К.А. Тимирязев» сообщением остров Валаам – Санкт-Петербург 2 августа сел на мель в районе острова Коневец в акватории Ладожского озера.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Собственник судна на данный момент предпринимает необходимые действия для снятия судна с мели.