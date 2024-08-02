Теплоход «К.А. Тимирязев» сел на мель у острова Коневец

Пассажирский теплоход «К.А. Тимирязев» сообщением остров Валаам – Санкт-Петербург 2 августа сел на мель в районе острова Коневец в акватории Ладожского озера.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Собственник судна на данный момент предпринимает необходимые действия для снятия судна с мели.
Вам будет интересно
Утром 31 июля на площади Калинина в Петербурге загорелась «Газель». В кузове автомобиля загорелся генератор. На видео, снятом очевидцами, водитель «Газели»...
31.07.2024 112